Stembureauvoorzitter niet meer welkom na opmerkingen over PVV (update)

Hiddo Zuiderweg was voorzitter van een stembureau in de gemeente Groningen, maar noemde op Facebook de PVV een 'semi-fascistische' en 'racistische' partij.

Het leverde kritiek op van de Groningse PVV-fractie en het blijft niet zonder gevolgen: Zuiderweg is niet meer welkom bij de Kieskring Groningen en ook niet meer bij stadsomroep OOG, waar hij actief was.

Kieskring Groningen

Woordvoerder Hans Coenraads laat weten dat Zuiderweg zijn functie als voorzitter van een stembureau na de geplaatste opmerkingen niet meer kan bekleden.

Ook een andere rol in het stemproces is volgens de Kieskring niet meer mogelijk.

Oog TV

Zuiderweg was ook werkzaam bij stadsomroep OOG, als verslaggever en redacteur, en ook daar is hij na zijn online opmerkingen niet meer welkom, zo laat directeur/hoofdredacteur Evert Janse weten.

'Als je voor een omroep werkt, dan kun je niet zulke uitspraken doen in een openbaar debat', schetst Janse. 'Ik vond het geen moeilijk besluit. Als omroep trekken we daar een lijn in.'

Janse heeft Zuiderweg het nieuws in een gesprek laten weten: 'Hij was het er niet mee eens en vindt dat je je zo moet kunnen uiten, ongeacht je werkzaamheden. Het is zijn goed recht om dat te vinden, maar ik vind dat dat niet past.'

'Onnodig allemaal'

Zuiderweg zelf zegt er overigens nog niet van op de hoogte te zijn gesteld dat hij niet meer welkom is als voorzitter van het stembureau. 'Dat staat in allerlei media, maar tegen mij is niks gezegd.'

Hij zegt verbaasd te zijn door de ophef. 'Ik vind het ook een beetje onnodig allemaal. Ik vind dat je heel ver mag gaan, als je maar binnen de fatsoensnormen blijft en niet aanzet tot haat of scheldt.'

'Ik vind het ook wel een beetje bekrompen als je meteen dingen niet meer mag uitvoeren, als je een mening geeft die een beetje anders is dan die van anderen.'

Zuiderweg zegt dat hij de opmerkingen als 'privé persoon' heeft gemaakt en dus niet als voorzitter of redacteur/verslaggever. 'Ik vind dat het kan. We hebben ook geen instructies gekregen waarin stond dat het niet zou kunnen. De meerderheid zal vinden dat je terughoudend moet zijn met dit soort meningen in publieke functies, maar zelf heb ik een andere mening. Of het handig is geweest is een tweede, maar ik heb er geen spijt van. Het is wel een leermoment.'

Dat hij niet meer welkom is bij OOG, vindt Zuiderweg 'totale onzin'. 'Ik ben maar een heel klein radertje op de bureauredactie. En ik doe sportverslaggeving, wat niks met politiek te maken heeft. Ik snap hun opstelling wel, ze willen neutraal zijn. Maar ik vind het wat overdreven.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Hiddo Zuiderweg

