Veearts Maaike heeft hoofdrol in documentaire: 'Niets is in scène gezet'

Begin 2013 krijgt veerarts Maaike van den Berg uit Groningen een brief van de gerenommeerde filmmakers Jan Musch en Tijs Tinbergen. Ze willen komen praten over een tv-documentaire over de boeren in Nederland, met haar in de hoofdrol.

Ruim vijf jaar later is 'Veearts Maaike' zo goed als af. De landelijke première staat gepland voor juni, in theater De Molenberg in Delfzijl. Komend najaar zal de documentaire, die tachtig minuten duurt, op televisie worden uitgezonden door KRO-NCRV.

De trailer van de documentaire. Bron: Selfmade Films



Boerenwereld

'De film gaat over de problemen en uitdagingen waarvoor boeren in Nederland worden gesteld. Ik wervel daar als een rode draad doorheen', zegt Van den Berg. Ik denk dat mensen, die niet bekend zijn met de wereld van boeren, een andere beeld krijgen dan ze gewend zijn.'

'Niets is in scène gezet', verzekert Van den Berg. 'Alleen de opname, die vanuit de lucht met een drone is gemaakt, moest een paar keer over. Maar voor de rest is alles op een natuurlijke manier vastgelegd. De boeren, die werden gefilmd als ik bij hen langs ging, sloegen al gauw geen acht meer op de camera. Dat is een teken dat ze de filmmakers vertrouwden.'



Jan Musch en Tijs Tinbergen ( wiki ) hebben een aantal veelgeprezen natuurdocumentaires op hun naam staan. Zij sleepten daarmee meerdere keren een Gouden Kalf in de wacht, de belangrijkste filmprijs in ons land. 'Veearts Maaike' wordt hun laatste documentairefilm. Daarna stoppen ze met hun werk.

Drie jaar

Van den Berg is verbonden aan dierenartspraktijk 'Van Stad tot Wad' met Loppersum als standplaats. 'Ze hebben ongeveer drie jaar mij en mijn collega's met de camera gevolgd. In die tijd verbleven ze in het huis naast de praktijk, om zo dicht mogelijk bij ons te zijn', vertelt de veearts.

Van den Berg is niet de enige veearts, die meewerkt aan de film. Ook haar praktijkcollega's moesten het zien zitten. 'Er moest binnen het team wel even worden overlegd. We vonden het belangrijk dat burgers en consumenten ons werk zien. Toen ze de filmmakers eenmaal hadden ontmoet, waren ze overtuigd van hun goede bedoelingen en besloten ze ook mee te werken.'

De documentairemakers klopten bij Van den Berg aan, nadat ze interview met haar in een landelijke krant hadden gelezen. Daarnaast liep ze in de kijker doordat ze een keer dagvoorzitter was bij een landelijk veeartsencongres.



Het gaat om ons werk en dat komt goed in de film naar voren Maaike van den Berg

Beroemd?

Nu wordt ze dus echt beroemd. 'Ach beroemd, beroemd', zegt Vanden Berg bescheiden. 'Mijn collega's en ik hebben de film al gezien. We zijn tevreden over het resultaat. Het gaat om ons werk, en dat komt goed in de film naar voren.'

Net zo beroemd worden als 'the Incredible Dr. Pol' hoeft voor haar dus niet zo nodig. Haar stiel is een andere dan die van haar wereldberoemde, uit Drenthe afkomstige collega, om wie de naar hem vernoemde serie van de Amerikaanse tv-zender National Geographic draait.

'Ik heb het idee dat in die serie het dierenwelzijn niet altijd centraal staat. Dan gaan wij gelukkig anders te werk', besluit Van den Berg.