Brand op woonboot geblust: 'We hebben de naam van de bewoner nog geroepen' (update)

Er heeft dinsdagmorgen vroeg brand gewoed op een woonboot in het Aduarderdiep tussen Joeswerd en Steentil. In eerste instantie werd gedacht dat er nog iemand op de boot was, maar de bewoner bleek niet aanwezig.

De brand werd ontdekt door een jongen die naast de boot woont en door Karin Engelkes die op weg was naar haar werk.

'Ik zag allemaal rook'

Engelkes: 'Ik kwam vanaf de nieuwe brug bij Aduard en ik zag allemaal rook vanaf een woonboot. Nou brandt daar wel vaker een kachel, maar ik dacht meteen: dit is niet goed. Ik ben dus toch maar even gaan kijken en toen kwam de buurjongen er al aan met een brandblusser.'

Naam geroepen

Engelkes en de buurjongen hebben de hulpdiensten gewaarschuwd en ondertussen geprobeerd te doen wat mogelijk was. 'We hebben de naam van de jongen geroepen die er schijnt te wonen', vertelt Engelkes. 'We wilden de deur intrappen, maar er kwam zwarte rook uit. Toen zei ik: we moeten hier weg.'

Niemand aanwezig

Ondertussen kwam de politie er ook aan. 'Die hebben de andere buren wakker gemaakt. Zij hebben ook nog gekeken of ze naar binnen konden, maar het was al te laat. Gelukkig hoorden we later dat er niemand meer op de boot was.'

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.