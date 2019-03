Lopend Vuur: Het luchtalarm moet blijven

Het luchtalarm dat elke eerste maandag van de maand klinkt, blijft een jaar langer te horen. Uitstel is nodig, omdat NL-Alert in de grensstreek nog niet voldoende werkt.

De sirene zou verdwijnen per 1 januari 2020, maar dat wordt uitgesteld omdat deze datum niet haalbaar is, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Verder wil een aantal veiligheidsregio's de sirenes behouden, bijvoorbeeld in de buurt van chemische industrie.

Het alternatief voor het luchtalarm is NL-Alert, een digitaal waarschuwingsmiddel. Dat moet samen met onder meer calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media het luchtalarm vervangen. Deze communicatiemiddelen kunnen veel gerichter worden ingezet.

Door heel Nederland staan ongeveer 3800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden bij een calamiteit. We moeten dan naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten en radio of tv aanzetten. Het systeem bestaat al sinds de Koude Oorlog en wordt iedere eerste maandag van de maand om twaalf uur 's middags getest.

Na 2020 verdwijnt dat bekende geloei dus. Maar wat nou als je geen smartphone hebt? Is zo'n sirene niet veel efficiënter?

Ons Lopend Vuur:

Europees kampioen?

En toch gaat Oranje Europees kampioen voetbal worden. dat was ons Lopend Vuur van gisteren. 74 procent van de 3098 stemmers is het hier niet mee eens.