Geschorste directeur in basisscholenconflict keert terug, stichting OPOS houdt op te bestaan

Dat schrijft de onlangs aangestelde interim-bestuurder van OPOS in een brief aan ouders.

Terugkeer geschorste directeur

OPOS verkeerde de afgelopen maanden in een bestuurscrisis. Die begon met de schorsing van de directeur van OBS Driespan in Harkstede. Zij keert per 1 april terug, zo valt in de brief te lezen.

Volgens interim-bestuurder Jan Paul ten Brink is 'de bandstof uit het conflict verdwenen' toen begin maart de Raad van Toezicht terugtrad. Sindsdien 'beginnen de verhoudingen weer te normaliseren'.

Hij legt de verantwoordelijkheid voor het hoogopgelopen conflict bij de Raad van Toezicht. Zo had de raad nooit de benoemeing van een bestuurder mogen doordrukken die al tijdens de procedure 'onbenoembaar werd geacht'. Zo werd 'een voedingsbodem gecreëerd voor ale gebeurtenissen' die vervolgens werden 'uitgevochten via de mail en via formele procedures'.

Verzoeningsgesprekken

De geschorste directeur mag terugkeren nu de bestuurder en de Raad van Toezicht weg zijn. Ze zit daarbij al zo lang thuis dat al met al de grond voor de schorsing is weggevallen. Ze heeft zelf aangegeven weer te willen beginnen. Wel volgen er verzoeningsgesprekken met onder anderen de medewerkers en de medezeggenschapsraad, het bestuur en ouders die daar behoefte aan hebben. Tijdens een ouderavond volgende week kunnen ouders vragen stellen.

Over naar andere stichting

Voor OPOS zelf ziet interim-bestuurder Ten Brink geen toekomst meer. 'Gezien de broze staat waarin OPOS op stichtingsniveau verkeert en de te geringe omvang om op de langere termijn zelfstandig voort te kunnen bestaan is wederopbouw van de stichting niet in het belang van de scholen, leerlingen en medewerkers.' De OPOS-scholen zijn volgens hem beter af bij andere stabiele stichtingen in hun eigen gemeenten.

Samenwerkingsschool Meeroevers zou moeten overgaan naar een stichting in de gemeente Groningen. De overige scholen kunnen kiezen uit 'stichting Ultiem of bij scholengroep OPRON'. Die zouden daarvoor openstaan per 1 januari 2020. De komende tijd moet duidelijk worden of er draagvlak is voor deze stap.



Stichting OPOS, verantwoordelijk voor basisschoolonderwijs in onder meer Slochteren, Harkstede en Siddeburen, gaat al maanden gebukt onder een slepende bestuurscrisis.

Die begon vorig jaar toen de bestuurder één van haar basisschooldirecteuren schorste. In de weken erop escaleerde het conflict en zegden meerdere basisscholen het vertrouwen in haar op. Ook stapte een basisschooldirecteur op. Uiteindelijk stapte de bestuurder op. Een nieuw ingevlogen interimbestuurder vertrok na drie dagen, toen bleek dat het werk onverenigbaar was met een andere functie in het onderwijs. Uiteindelijk kwam interim-bestuurder Jan Paul ten Brink; hij heeft nu tot deze maatregelen besloten.



Stichting OPOS is opgericht in 2008 en verzorgt openbaar onderwijs in de gemeente Midden-Groningen. Er vallen zeven scholen onder de stichting: De Springplank (Siddeburen), De Meent (Schildwolde), Meerovers (Meerstad), Kinderboom (Slochteren), Ruitenvelder (Froombosch), Oetkomst (Kolham) en Driespan (Harkstede)

