Blijhamsterbrug gaat op reis: 'Dit wordt een enorme operatie'

De Blijhamsterbrug in de Turfweg in Oude Pekela gaat op reis. Het gevolg: het verkeer tussen Pekela en Winschoten moet de komende zes weken omrijden.

De brug wordt later deze week van zijn plek getild. Hij gaat dan op transport naar Hoogeveen. 'Daar wordt hij geverfd en gezandstraald en technisch helemaal nagekeken. Hopelijk kan de brug dan weer tientallen jaren mee', vertelt wethouder Jaap van Mannekes van Pekela.

Enorme operatie

Van Mannekes legt uit waarom de opknapbeurt in Hoogeveen moet gebeuren. 'De coating moet worden aangebracht in een ruimte waar het droog is en die een bepaalde temperatuur heeft. Maar het wordt inderdaad een enorme operatie. De brug is negen meter breed. We gaan dus rijden in de avonduren, zodat het verkeer daar zo min mogelijk last van heeft.'

Alle bruggen

De gemeente Pekela laat alle bruggen in de gemeente inspecteren. Van Mannekes: 'Dit is de vierde brug. Een aantal houten bruggen is ook op transport gezet, maar die zijn kleiner en dus minder spectaculair. Hierna is de Wedderbrug aan de beurt. Die wordt nu geïnspecteerd om te kijken wat daar allemaal aan moet gebeuren.'