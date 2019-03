Groningse blikvanger van Noorderzon te zien in Singapore

De Relaxerette, een hangmatteninstallatie van de Groninger kunstenaar Arjan Kruidhof, is binnenkort te zien in Singapore. Het ronddraaiende bouwwerk trok afgelopen zomer nog de aandacht op festival Noorderzon.

Van 10 mei tot en met 2 juni kunnen bezoekers van het Singapore International Arts Festival hun benen strekken op de installatie. Het festival trekt jaarlijks zo'n 150.000 bezoekers.

Moment van bezinning

Wie in de Relaxerette plaatsneemt kan via een koptelefoon luisteren naar literaire verhalen van noordelijke, Nederlandse en Aziatische schrijvers.

De installatie is een ontwerp van Kruidhof in samenwerking met het festival en productiehuis Explore the North in Leeuwarden en het meertaligheidsproject Lân fan taal. Met zijn creatie geeft Kruidhof zijn publiek 'een moment van bezinning om te reflecteren op zijn/haar leven'.

Meerdere festivals

Afgelopen jaar namen al meer dan 8000 bezoekers plaats in het kunstwerk. Dat gebeurde naast Noorderzon en Explore the North ook op Oerol, Simmerdeis.