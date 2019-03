Rondje Groningen: Herken jij deze pinpasdief?

'Mensen die op Thierry Baudet stemmen, zijn net verwende kinderen. Ikke ikke ikke'. Zo luidt een zin in een prikkelend opiniestuk in het Dagblad vandaag. Maar er viel meer op in Groningse (sociale) media.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Opiniestuk fileert kiezers Baudet

Een spraakmakend opiniestuk van Perry ten Hoor uit Westeremden in het Dagblad vandaag. ''Heerser van de mensen' is de betekenis van de naam Thierry. Maar het is te gemakkelijk om de vergelijking met totalitaire leiders uit het verleden te maken.'

2) Herken je deze pinpasdief?

Hij sloeg toe op 13 januari 2019 - maar is nog steeds actief. En daarom is de politie in Groningen nog steeds naar hem op zoek.

3) Schrijf nu!

Om burgemeester van Groningen te kunnen worden.

4) De echte politiek in Game of Thrones

Dat is een van de thema's in het Game of Thrones-kennisevenement in de Nieuwe Kerk in Groningen.

5) Randy woont jaloersmakend mooi

In onze prachtige provincie.

6) Oh Onderdendam

Wat ben je wonderschoon.

7) Bloemen en de bootjes

De Universiteit zit met zijn hoofd in de wolken vanwege de lente en de bloemen

8) Weet je wat ook mooi is aan de vroege lente?

Er zijn nog geen hoornaars.

9) Oh ja!

Met de lente komen ook de schapen terug naar Stad.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Tot morgen!