Winschoter drugsdealer bekent voor de rechter

Ook wil justitie dat de man ruim 22.000 euro betaalt aan de Staat. Dat bedrag zou hij minimaal verdiend hebben met de drugshandel.

Gokverslaafd

De man woonde op kamers in Winschoten toen hij in december 2017 begon met dealen. Het geld dat hij verdiende, gebruikte hij deels om te gokken. Daar was hij aan verslaafd geraakt, verklaarde hij in de rechtszaal.

Voorarrest

Begin november deed de politie een inval in het huis waar de dealer woonde. Er werd meer dan vijftig gram harddrugs gevonden en ook softdrugs. Verder lag er bijna 2400 euro aan contant geld. De man zelf was er niet.

Later meldde hij zich bij de politie. Hij zat 42 dagen in voorarrest en mocht daarna met een enkelband en strenge voorwaarden naar huis.

Alles bekend

Bij de politie en de reclassering heeft de man het dealen altijd ontkend, maar in de rechtszaal draaide hij tot verbazing van de rechters om als een blad aan de boom: hij bekende alles.

'Ik wilde eerst kijken of ik ermee weg kon komen, maar er ligt zo veel bewijs. Ik wil het achter me laten', verklaarde hij.

Nog één kans

Hoeveel hij nu echt met de drugshandel heeft verdiend, is onduidelijk. De man liet zich deels via de bank betalen en deels cash. Justitie vermoedt dat het om een veel hoger bedrag gaat dan de ruim 22.000 die is berekend op basis van zijn banktransacties.

De officier van justitie zei dat ze zestien tot achttien maanden celstraf had geëist als de man was blijven ontkennen. Nu hij bekend heeft, wil ze hem nog één kans geven door hem niet terug naar de gevangenis te sturen.

De man woont weer bij zijn ouders, staat op de wachtlijst voor een opleiding en moet zich van justitie laten behandelen.