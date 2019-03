PvdD zwengelt discussie over Gronings Sinterklaasfeest aan: Zwarte Piet in andere vorm

Een inclusief Sinterklaasfeest waarbij niemand zich buitengesloten voelt en een Zwarte Piet in andere vorm. Met dit plan zwengelt de Partij voor de Dieren in de Groninger gemeenteraad in een notendop de discussie aan over de Sinterklaasviering in Stad.

De partij wil dat de Groningse politiek met verschillende maatschappelijk geledingen in gesprek gaat om te komen tot een nieuw feest, maar met behoud van de traditie.

Amsterdams voorbeeld

De PvdD volgt hiermee het voorbeeld van Amsterdam waar de discussie over Sint en Piet al in volle gang is. De laatste jaren is de discussie rond om de Sinterklaasviering in Nederland enorm verhard met blokkades van snelwegen en demonstraties in allerlei vormen.

'Goed gevoel voor iedereen'

'We willen zorgdragen voor een leuke traditie waar iedereen een goed gevoel bij heeft. De kans daarop lijkt ons groter als de huidige vorm van Zwarte Piet met haar tijd mee verandert', meent Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren.

De PvdD heeft vragen over het Sinterklaasfeest in Stad gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.

Lees ook:

- Onderzoek naar 'onrust' bij Sinterklaasintocht afgerond