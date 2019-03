Hebben alle inwoners van Westerkwartier wel een oproep gekregen voor waterschapsverkiezingen?

Meerdere inwoners van de gemeente Westerkwartier hebben geen oproep gekregen voor de waterschapsverkiezingen van vorige week. Dat denkt GroenLinks in de gemeenteraad van Westerkwartier.

Raadslid Klaas Wybo van der Hoek heeft het college van B en W om opheldering gevraagd.

Niet aangekomen

Volgens Van der Hoek zijn sommige oproepen tot twee keer toe verstuurd maar nooit aangekomen. Ook zijn in sommige gevallen inwoners naar een verder weg gelegen stembureau gestuurd dan de bedoeling was.

Het GroenLinks-raadslid wil weten wat er gebeurd is. Ook is hij nieuwsgierig hoeveel inwoners van het Westerkwartier geen oproep hebben gekregen. Bovendien vraagt hij zich af of het straks wel goedkomt met de Europese verkiezingen eind mei.

Lees ook:

- 50Plus toch in bestuur Noorderzijlvest, zetel minder voor Water Natuurlijk

- Water Natuurlijk grote winnaar bij verkiezingen Noorderzijlvest