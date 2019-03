Steun voor toekomstplannen OPOS na basisscholenconflict

De medezeggenschapsraad van OBS Driespan in Harkstede is 'verheugd dat onze directeur terugkeert'.

Zo reageert voorzitter Gunnar Doornbos van de Medezeggenschapsraad van de school. 'Daarmee gaan we terug naar een normale situatie op school.'

Volgens Doornbos -zelf ouder- had de schorsing van de directeur door het bestuur van de overkoepelende stichting OPOS zijn weerslag op de school en de leraren. 'Er was onbegrip en woede omdat het onduidelijk was op welke grond hun directeur niet op school aanwezig was. Als ouder zag je mensen op hun tenen lopen.'

'Op oneigenlijke gronden'

Dat één van de hoofdrolspelers in het conflict nu terugkeert is volgens Doornbos geen probleem. Ouders staan achter de directeur. 'Er is altijd wel iemand die ergens ontevreden over is. Maar het ging alleen om een bovenschools conflict; ze is op oneigenlijke gronden weggestuurd.'

Steun voor opheffing

Ook het voornemen om de stichting OPOS op te heffen en de scholen bij andere besturen onder te brengen steunt Doornbos. OPOS is met zeven scholen simpelweg te klein. 'Het is denk ik onvermijdelijk.'

Wethouder Erik Drenth van Midden-Groningen denkt er net zo over. 'Het lijkt me de meest verstandige oplossing.' OPOS moet volgens de wethouder de stichting weer helemaal opnieuw opbouwen na het tumultueuze afgelopen jaar. 'Dan kan je beter bij iemand anders aansluiten.' Al zou het lukken om de stichting weer op orde te krijgen, dan 'houd je sowieso een schoolbestuur dat te klein is'.

'Best draagvlak'

Drenth prijst de vrijheid die de interim-bestuurder van OPOS geeft aan scholen om zelf aan te geven naar welk bestuur ze willen overstappen. 'Ik heb de indruk uit gesprekken dat er best draagvlak is.'

