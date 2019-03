Zonnepark Molenwaard in Hoogezand dankzij subsidie 'belangrijke stap' dichterbij

'Na het verkrijgen van de grond en de vergunning, is dit weer een belangrijke stap. Zonneparken kunnen in Nederland namelijk nog niet zonder deze subsidie gebouwd worden. Het gaat om een vergoeding per opgewekt kilowattuur', zegt Joshua van Middelkoop van zonneparkontwikkelaar Solarfields.

90.000 panelen

Het zonnepark wordt gebouwd tussen de Woldweg en de Gorechtlaan in Hoogezand. Het moet plaats bieden aan 90.000 panelen en stroom opwekken voor 10.000 huishoudens. Nu de subsidie toegekend is, kan Solarfields zich bezig houden met de financiering van het park.

'Daarover zijn we al met verschillende banken in gesprek. Zo'n traject duurt ongeveer drie maanden. We hebben het al zes keer eerder gedaan, en dat is zes keer gelukt. Dus ik heb goede hoop dat we er nu ook uitkomen.'

Spannende tijd

Voor het verkrijgen van de subsidie was het wel even nagelbijten voor Van Middelkoop en zijn team. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop de subsidies toegewezen worden.

Je zit elke dag aan de brievenbus in de periode dat het bekend wordt Joshua van Middelkoop - Solarfields

'De hele subsidiepot bedraagt vijf á zes miljard. Je moet inschrijven op bepaald tarief en dan maar afwachten of je niet te hoog inzet en hopen dat het budget niet eerder overschreden wordt. Heel spannend dus. Je zit elke dag aan de brievenbus in de periode dat het bekend wordt.'

Broedseizoen

De daadwerkelijke bouw van het park begint naar verwachting in juli. Voorwaarde is dan wel dat er geen broedende vogels in het gebied zijn.

'Rond die tijd eindigt het broedseizoen. En omdat er op het terrein al een tijdje niets gebeurt, staan er nu kleine boompjes en verschillende struiken. Dan moet je er niet met zware machines rond gaan rijden. Daarover hebben we goede afspraken met de gemeente.'

Als het park gereed is moet het in oktober op het elektriciteitsnetwerk aangesloten worden.

Lees ook:

- Zonnepark Molenwaard in Hoogezand zonder slag of stoot goedgekeurd