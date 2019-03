Kasem M. krijgt vijftien jaar celstraf voor doodslag Ilham Benchelh

Volgens de rechter is wettig en overtuigend bewezen dat Benchelh door geweld om het leven is gekomen. Ook zou het duidelijk zijn dat M. zijn sporen probeerde te wissen.

M. had ook een motief. Ilham Benchelh wilde scheiden en M. was bang zijn zoon en zijn woning te verliezen.

Niet aanwezig

M. was vorige maand niet aanwezig bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, omdat hij Marokko niet mocht verlaten. Daar woont M. sinds een aantal jaren, samen met zijn zoontje. Hij kreeg het kind samen met Benchelh.

Ondanks dat hij beschikt over een Nederlands paspoort, werd M. op het vliegveld in Marokko tegengehouden. Hij had geen geldig visum om in Marokko te mogen verblijven.

Sporen

Van de vrouw is nooit meer iets vernomen. Wel zijn er volgens het Openbaar Ministerie sporen die wijzen op betrokkenheid van M. bij haar verdwijning. Zo was er een matras met bloedsporen, zat er bloed van Benchelh op het bed en hebben buren gehoord dat M. 'iets zwaars' door de tuin sleepte op die bewuste avond.

Dominant type

M. is eerder in aanraking geweest met justitie. Tot 1975 had hij tbr (een voorloper van tbs) vanwege een bankoverval. M. heeft vijf dochters die allemaal verklaren dat hun vader een agressieprobleem heeft en hen sloeg.

Buren omschrijven M. als een dominant type dat zijn vrouw als zijn bezit zag. Een dag na haar verdwijning had Benchelh een afspraak bij een echtscheidingsadvocaat.

Lees ook:

- Broer verdwenen Ilham Benchelh roept hulp van Marokkaanse koning in

- Twaalf jaar cel geëist tegen Kasem M. in moordzaak zonder lijk