Raad Veendam: tijd voor één schadeloket voor gas- én zoutwinning

Dat vindt de voltallige gemeenteraad in Veendam. Een voorstel van de SP met die oproep is maandagavond unaniem aangenomen.

Alle partijen willen dat het Veendammer gemeentebestuur, samen met het provinciebestuur en de bedrijven die in de ondergrond van de gemeente actief zijn, minister Eric Wiebes van Economische Zaken gaat overtuigen om te kiezen voor één schadeloket.

'Zoutwinning ondergeschoven kindje'

'Dit is heel belangrijk, omdat we anders twee schadeloketten hebben', zegt SP-raadslid Angelique Schoonewille. 'De zoutwinning is een ondergeschoven kindje in onze regio en de minister is nu van plan om schades als gevolg van zoutwinning door een aparte commissie te laten beoordelen.'

Omgekeerde bewijslast

Dat moet anders, vindt de raad van Veendam. 'De schade als gevolg van de gaswinning wordt afgehandeld volgens de wet Instituut Mijnbouwschade. In die regeling zit onder meer de omgekeerde bewijslast. Dat moet ook voor de bewoners gelden die last hebben van de zoutwinning. Het moet niet langer zo zijn dat mijnbouwactiviteiten uit elkaar worden gehaald. Dat gebeurt nu wel.'

Geen claims uitgekeerd

In de huidige situatie gaan bewoners in Veendam en omstreken die zeggen schade te hebben als gevolg van zoutwinning, naar zoutwinner Nedmag. Nedmag heeft tot dusver geen schadeclaim hoeven uitkeren.

'De mensen in Borgercompagnie zijn ontzettend blij dat wij deze oproep doen', laat Schoonewille weten. 'Dit staat eindelijk op de politieke kaart.'

Het voorstel wordt naar verwachting niet alleen in de gemeente Veendam besproken. Ook in de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt komt deze discussie op tafel, zegt Schoonewille.

