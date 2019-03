Rechter spreekt faillissement Op=Op Voordeelshop uit

Op=Op Voordeelshop is definitief failliet. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland in Assen dinsdag bepaald. De winkels blijven voorlopig open, maar bestellen via de webshop is niet meer mogelijk.

Maandag werd al bekend dat de winkelketen het faillissement had aangevraagd. Curatoren moeten bepalen of het bedrijf een doorstart kan maken.

140 winkels

De winkelketen begon 22 jaar geleden met een winkel in Nieuw-Buinen en heeft nu zo'n 150 winkels in heel Nederland. Op=Op staat bekend om haar formule om A-merken van verzorgings- en huishoudproducten tegen lage prijzen te verkopen. Er werken meer dan duizend mensen en het hoofdkantoor staat in Peize.

De winkelketen heeft meerdere winkels in onze provincie: drie in de stad Groningen en winkels in onder meer Winschoten, Veendam, Haren, Hoogezand, Bedum en Zuidhorn.

Franchisenemers

In de provincie Groningen zijn drie winkels van Op=Op van franchisenemers. Die vallen buiten het mogelijke faillissement. Het gaat om de vestigingen in Hoogezand, Veendam en Stadskanaal.

De winkels in de stad Groningen vallen in ieder geval allemaal onder het hoofdmerk, en lijken dus te verdwijnen.

'Te snelle groei'

Door allerlei omstandigheden bleven de verkoopcijfers van de discount-drogist de laatste tijd achter. Achteraf bezien is Op=Op misschien te snel gegroeid, zei directiewoordvoerder Kees van Oostenrijk. maandag.

'We kwamen uit een heel goede groeifase met rendement en zagen de markt zeer geïnteresseerd naar ons winkelconcept kijken. We hebben de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in nieuwe winkels, maar uiteindelijk heeft dat onvoldoende bijdrage geleverd.'

