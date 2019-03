Dadelijk geen GrunnenTV meer? 'Deze wet gaat heel ver'

Een nieuwe GrunnenTV, andermans foto herplaatsen of een 'meme' met beelden van anderen online zetten? Dat kan door de nieuwe goedgekeurde Copyright-wet door het Europees Parlement wel eens heel lastig worden.

Volgens de nieuwe wet zijn techbedrijven zoals Google, Facebook, Twitter en Instagram aansprakelijk als een gebruiker beelden uploadt die door een ander zijn beschermd. Om torenhoge boetes te voorkomen, is het waarschijnlijk dat de techbedrijven daarom al bij het uploaden controleren op beschermd beeldmateriaal - en dus preventief al veel uploads zullen tegenhouden.

Wanneer de wet precies wordt ingevoerd, is nog niet bekend. Maar Groningse creatievelingen kunnen hun borst alvast natmaken.

Kwalijke zaak

Eric Bats, maker van de GrunnenTV-video's die regelmatig op de facebookpagina van RTV Noord verschijnen, zou het zonde vinden als zijn Groningstalige parodieën met beelden van Buurman & Buurman en Sesamstraat voortaan niet meer mogen. 'Het is een kwalijke zaak dat internetreuzen gaan bepalen wat mag en niet.'

Nu al krijgt Bats bij uploaden op YouTube regelmatig een melding dat beelden auteursrechtelijk zijn beschermd. 'De robots van YouTube gaan meteen aan de slag. Ik krijg dan snel een melding. Die vecht ik dan aan, en schrijf dat het om een parodie gaat. Tot nu worden video's daarna bijna altijd toegelaten, maar soms wel met beperkingen. Bijvoorbeeld dat een video alleen in Nederland kijkbaar is. Of er wordt reclame op gegooid.'

De lol is er snel af als je elke upload moet aanvechten Eric Bats - GrunnenTV

'De lol is er snel af als je elke upload moet aanvechten. Een antwoord laat zo twee weken op zich wachten. Dan is de actualiteit er al af, en dat is juist het sterke punt van GrunnenTV. Dit kan trouwens ook voor LuckyTV een probleem worden.'

Hoe de wet wordt omgezet naar de praktijk, is nog niet bekend. Wel heeft YouTube zelf al gewaarschuwd voor de werking. De site stelt dat de creativiteit van makers in het geding is, maar wel op te moeten treden.

Mogelijk grote gevolgen

De Groningse YouTuber Simon de Wit, die regelmatig bekende liedjes covert en in een andere stijl giet, zag de wet net voorbijkomen. 'Maar ik heb me nog niet verdiept in wat dit betekent voor mij, als het op dit moment al gevolgen heeft.'

Ook lastig voor Dumpert

Voor RTV Noord, dat op Instagram van andere fotografen met bronvermelding herplaatst, kan de wet lastiger worden. Ook voor de videosite Dumpert, vol met opvallende video's van andere bronnen, kunnen de gevolgen groot zijn. Net zoals voor Instagram-account Ommemeland, dat Groningen-grapjes maakt van andermans afbeeldingen. Op de volgende afbeelding worden bijvoorbeeld beelden van Nintendo, FC Groningen en de fotograaf die mascotte Groby vastlegde, gebruikt.

Zonde

Allemaal zouden in de toekomst wel eens verboden kunnen worden. Bats: 'Ik snap dat beeld wordt beschermd, maar het zou zonde zijn als een parodie voortaan niet meer mag. Ik vind deze regelgeving heel ver gaan.'