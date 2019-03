Stroomkabeldief moet vier weken de bak in

De politierechter heeft een 38-jarige Groninger voor stroomkabeldiefstal in Stad veroordeeld tot twee weken celstraf. Hij pleegde de diefstal in de nacht van 20 november aan de Grote Leliestraat, maar werd daarbij betrapt door de politie.

Die nacht zag een oplettende bewoner de man met een zaag en een mes bezig met de kabels, die van een bouwbedrijf waren. De bewoner belde meteen de politie. Die betrapte hem met veertig meter kabel in een fietskarretje.

Eerder veroordeeld

De rechter achtte de diefstal bewezen omdat de man de kabels al had versleept naar zijn fietskar. Bovendien heeft hij meer diefstallen op zijn kerfstok. De Stadjer is eerder veroordeeld geweest voor een winkel- en een fietsendiefstal. Daarnaast ging de man al eens de fout in wegens rijden onder invloed.

Vier weken zitten

'Dit was even een korte terugval', opperde de man. Maar de rechter was onverbiddelijk. Er lag voor de Stadjer uit een eerder voorwaardelijk opgelegde straf nog een maand cel op de plank. Omdat hij nog in zijn proeftijd liep, moet hij van deze straf ook nog eens twee weken de cel in.

'Dat is dus vier weken zitten', zei de rechter. 'U was gewaarschuwd en wist waar u aan begon.'