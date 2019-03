CdK zit in z'n maag met landelijke dominantie bij Statenverkiezingen

De landelijke dominantie was volgens commissaris van de Koning René Paas niet eerder zo groot tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. 'En dat is niet goed', zegt hij.

Volgens Paas hebben discussies over regionale thema's wel degelijk een belangrijke rol gespeeld in de verkiezingen, maar ze worden toch overschaduwd door landelijke thema's.

Sterke krachten bezig

'Het zou me een lief ding waard zijn als de Statenverkiezingen over de Staten zouden gaan', zegt hij. 'Het is ook zuur voor politici die keihard voor Groningen hebben gewerkt, om te zien dat het blijkt te gaan over landelijke thema's waar de Staten niets over te zeggen hebben.'

'Er zijn hele sterke krachten bezig om nationale thema's in de Statenverkiezingen te duwen, maar het is niet goed. Vergis je niet: de Statenverkiezingen gaan over de Staten.'

Eerste Kamer

Paas heeft ook zijn bedenkingen bij de getrapte verkiezing voor de Eerste Kamer. Binnenkort kiezen leden van Provinciale Staten de Eerste Kamer.

'Je gaat wel nadenken over hoe zinvol het is dat de senaat door de Staten wordt gekozen', vertelt Paas. 'Dat is het model in Nederland, maar ik kan me voorstellen dat landelijke politici daar over na gaan denken: is dit wel wat we willen?'

Minister is op de hoogte

Paas sprak er maandag ook over in de Kring commissarissen van de Koning met zijn collega's en minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken. Volgens hem wordt zijn standpunt gedeeld door collega-commissarissen van de Koning. 'Het is belangrijk dat de minister op de hoogte is van de twijfels die we hebben over hoe verstandig die koppeling is.'

