Storing in- en uitchecken bij NS stations voorbij (update)

Door een landelijke storing bij de NS is in- en uitchecken bij de palen op de perrons op dit moment niet mogelijk. De eerste berichten over de storing verschenen ongeveer een half uur geleden op sociale media.

Dat meldt NOS.

Melden bij de conducteur

Over de oorzaak van de technische problemen is nog niets bekend. Op Twitter schrijft het spoorbedrijf dat de poortjes op de stations open zijn. De NS adviseert treinreizigers zich te melden bij de conducteur of een los kaartje of e-ticket te kopen op het station of via de app. Extra kosten kunnen ze later terugvragen.

Boete kan worden teruggevraagd

Volgens de vervoerder kan het wel gebeuren dat de conducteur een boete uitschrijft, ook dat bedrag kan later worden teruggevraagd. Wanneer de storing weer is opgelost, is nog niet duidelijk.

Update 15.58: Volgens de NS is de storing met in- en uitchecken verholpen.