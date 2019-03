Drugscriminelen uit Stad lopen tegen de lamp door verlopen apk

Twee Groningers van 29 en 27 jaar zijn dinsdag veroordeeld tot vijf en vier maanden celstraf voor bezit van 420 hennepstekken en een halve kilo henneptoppen. In beide gevallen is een maand voorwaardelijk.

De politierechter legde de hoogste straf op aan de 29-jarige Stadjer. Hij had zich verzet bij zijn aanhouding in april vorig jaar. Op die dag werden de mannen door agenten aangehouden aan de Papiermolenstraat in Stad omdat de apk-keuring van de auto waarin ze reden was verlopen.

Hennepstekken in kofferbak

Maar de agenten roken in de auto een opvallend sterke wietlucht. Ze namen daarop een kijkje in de kofferbak. Daar troffen ze 420 hennepstekken aan en een halve kilo henneptoppen.

De wiet was in vijf dozen verpakt. De 29-jarige verzette zich bij zijn aanhouding. Hij bezeerde daarbij een verbalisant aan diens duim en arm.

'Duidelijk dealergedrag'

De hennepvervoerders hielden op het bureau hun kaken stijf op elkaar. In de huizen van de Stadjers troffen agenten zes telefoons aan. Een zevende telefoon lag in de auto. Ook kwam uit de auto een papiertje tevoorschijn met daarop een 'vaag' adres in Drachten.

'We hebben het hier duidelijk over dealergedrag', zei de rechter. 'Ik kan niet anders dan forse straffen opleggen.'

Boete

De Groningers zijn eerder veroordeeld geweest voor drugs- en verkeersfeiten. De 27-jarige Stadjer heeft daarnaast ook een mishandeling uit 2013 op zijn strafblad staan. Voor de pijnlijke duim en arm van de agent moet hij 200 euro betalen.

De Stadjers verschenen niet op zitting. Dat vond de rechter spijtig. 'Dan hadden ze het een en ander kunnen verklaren.'

