'Klokkenman' moet 150 klokken verzetten: 'Van mijn vrouw mag ik er maar vier hebben'

Veldman woont samen met zijn vrouw in een voormalig bankgebouw. Die oude bestemming brengt voordelen met zich mee. 'De meeste klokken zitten in de archiefkluis. Daar is de meeste ruimte en als je de deur dichtdoet, hoor je ze ook niet meer.'

'Ik mag van mijn vrouw maar vier klokken in de kamer hebben. Anders wordt ze dol van het lawaai. Als de klokken slaan om 20 uur en je wilt het journaal wil kijken, dan hoor je niks meer.'

Zomertijd is makkelijker dan wintertijd

Woensdag hoopt hij 100 van zijn 150 klokken te verzetten. Een behoorlijke klus, maar als het wintertijd wordt, is het karwei nog een stuk ingewikkelder.

'Dan moet de klok een uur terug. Dus moet je de klokken stilzetten of 23 uur doordraaien. Bij de zomertijd zit je maar met één uur.'

Je slagwerk van streek

'Je moet er bij het verzetten van de klokken wel om denken dat je een klok die ieder kwartier slaat de kans geeft rustig te slaan. En niet ineens een uur doordraaien, want dan is je slagwerk van streek.'

Sommige mensen rennen heel hard weg, maar ik vind het prachtig als ze allemaal dol elkaar heen slaan Geert Veldman - Klokkenverzamelaar

De passie van Veldman gaat verder dan alleen klokken verzamelen. Af en toe pakt hij een stoel en zit dan in de kluis te luisteren naar zijn klokken. 'Sommige mensen rennen heel hard weg, maar ik vind het prachtig als ze allemaal dol elkaar heen slaan. Vooral als het 10, 11 of 12 uur is, dat is nog heftiger.'