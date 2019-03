Rechter geeft college over koekjesdief: 'Dit is triest. Wij weten niet wat honger is'

Een boete van 50 euro voor diefstal van twee pakken koeken uit een supermarkt in Ter Apel. Die straf legde de politierechter geheel voorwaardelijk op aan een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Hij winkelde op 22 november vorig jaar zonder te betalen in een supermarkt in Ter Apel. Hij greep de pakken koeken met een waarde van 1,89 euro uit de schappen en stak ze onder zijn jas.

Geen geld

De actie werd op camerabeelden vastgelegd. De man werd door medewerkers van de supermarkt aangesproken en overgedragen aan de politie. De zaak werd dinsdag onder de politierechter gebracht.

De man verklaarde op het politiebureau dat hij erge honger had. Hij had geen geld om de lekkernijen af te rekenen. Hij verscheen vandaag niet op zitting.

'Triest'

'Het klinkt misschien wat luchtig en wat lacherig, koekjes van bijna twee euro, maar eigenlijk is dit verschrikkelijk triest', zei de rechter tegen een groep leerlingen op de publieke tribune in de zittingszaal. 'Wij weten namelijk niet wat honger is', vervolgde ze.

Ze legde aan de man wel een proeftijd op van een jaar. 'Doet hij dit nog eens, dan moet hij wel betalen.'