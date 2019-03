'Pratende bril' waarschuwt blinden en slechtzienden voor obstakels

De wedstrijd had als inzet om met een toepassingen te komen om het mobiel netwerk 5G in te zetten. Amelia Zuidema zat in het winnende team. 'We zijn bij de eerste sesssie gaan brainstormen. Toen was er een student die zei: laten we een bril ontwikkelen voor blinden.'

Maar hoe werkt de bril? 'Hij kan objecten herkennen. Als er iemand voor je staat, zal de bril zeggen dat er iemand voor je staat. Maar hij kan ook zeggen hoe ver weg iets is.'

We willen als team heel graag verder. Binnen twee jaar moet het in de winkels liggen Amelia Zuidema - winnares 5G Student Battle

'Ik vind het echt fantastisch, ik word hier zo blij van', aldus Zuidema, die hoopt dat er budget komt om de bril verder te ontwikkelen. 'We willen als team heel graag verder. Binnen twee jaar moet het in de winkels liggen.'

Werkt de bril?

Ronald Niemeijer ging met Frans Hollander de straat op om de bril te testen. Frans heeft geen zicht meer.

