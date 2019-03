Meerdere overnamekandidaten voor failliete Op=Op; winkels voorlopig open

Op=Op met hoofdkantoor in Peize, 140 winkels in heel Nederland en dik duizend medewerkers ging failliet nadat het concern na flinke uitbreidingen in een neerwaartse spiraal terecht kwam.

'Ik verwacht dat de komende dagen nog meer overnamekandidaten op de stoep staan. Zeker als jullie als pers erover gaan publiceren,' vertelt Ynze Talstra.

Winkels open

De twee curatoren hebben dinsdag de hele middag geïnventariseerd en overlegd. Over de schulden van het bedrijf willen ze niks kwijt. 'Daar houden wij ons ook nog niet echt mee bezig. Onze eerste zorg is het personeel en de winkels', zegt collega Jeroen Reiziger.

'De winkels blijven voorlopig open en we doen ons best om de lonen van de medewerkers te laten doorbetalen'.

Franchisenemers

Ook gaan de twee curatoren zich bekommeren om de tien franchisenemers van Op=Op die buiten het faillissement vallen. 'Zij moeten natuurlijk wel bevoorraad worden. We gaan kijken wat voor hen de mogelijkheden zijn'.

Over de toekomst van de 140 winkels en de medewerkers valt op de eerste dag van het faillissement is nog niet veel te zeggen. 'Maar een ding is zeker we gaan ons stinkende best doen om een goeie overnamekandidaat te vinden', aldus Reiziger en Talstra.

