Duitse taal steeds minder populair, 'aber nicht' in Stadskanaal

Schnitzels, lederhosen en curryworst: het Ubbo Emmiusschool Maarsdreef in Stadskanaal verkeert dinsdag volledig in Duitse sferen.

Op de school vieren maar liefst 415 leerlingen de Dag van de Duitse taal. Op hun eigen manier laten de kinderen hun kennis en affiniteit voor de taal zien.

'De taal leeft'

De Berlinerbollen en de Currywurst vliegen de leerlingen om de oren. Naast al het vertier worden de kinderen ook op intellectueel gebied op de proef gesteld: in een quiz moeten de leerlingen de juiste betekenis van een woord raden. 'De Duitse taal leeft hier', zegt lerares Annelies Bouman-Biel. En dat is op deze school niet anders dan gewoonlijk.



Leerlingen testen hun kennis van de Duitse taal op de computer. (Foto:Karen Hochmuth/RTV Noord)

Het succes is volgens Bouman-Biel te wijten aan het feit dat de lessen erg praktijkgericht zijn. 'Aan projecten wordt bijzonder veel gewerkt en actief spreken wordt bijzonder aangemoedigd', vervolgt ze.



In het Duits zijn er veel meer leuke woorden dan ik dacht Leerling

Aantal leerlingen neemt af

Het feit dat het aantal leerlingen Duits in Nederland afneemt, is hier - dicht bij de grens - helemaal niet merkbaar. Integendeel: als je wilt deelnemen aan één van de studentenuitwisselingen met Aurich of Meppen, moet je hopen dat je uit het lotingssysteem rolt.

Themadag

Verplicht woordenrijtjes stampen en werkwoordvervoegingen als Der, Die, Das opnoemen is er dinsdag niet bij. Het draait vooral om lol hebben. De leerlingen lijken er dan ook zichtbaar plezier in te hebben als ze uit volle borst meezingen met Liedchen van Duitse artiesten als Nena en Kraftwerk.

'In het Duits zijn er veel meer leuke woorden dan ik dacht', zegt een van de deelnemende leerlingen. 'Mijn lievelingswoord is Currywurst.'

Gezamenlijke campagne

De gezamenlijke campagne ter promotie van de Duitse taal begon in 2012. De school in Stadskanaal is er al sinds het eerste uur bij. Voorstanders en oprichters van de dag zijn onder andere het Deutschland Instituut Amsterdam, actiegroep 'Mach mit' en het Goethe Instituut.

Betere kansen

Initiatiefnemers benadrukken het belang van de Duitse taal, aangezien Duitsland en Nederland handelspartners zijn. Volgens hen hebben leerlingen met Duitse kennis ook betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

