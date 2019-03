Drieduizend extra inspecties nodig in versterkingsopgave (update)

De totale versterkingsopgave in het aardbevingsgebied wordt groter dan aanvankelijk gedacht. Er moeten in totaal zo'n drieduizend extra huizen worden geïnspecteerd en beoordeeld. Dat blijkt uit een nieuwe risicoanalyse.

'De uitkomsten laten zien dat er een groep gebouwen toegevoegd moet worden aan de lopende versterkingsopgave', zegt inspecteur-geraal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen. In totaal betekent het dat nu vijftienduizend huizen in het aardbevingsgebied geïnspecteerd moeten worden.

Die risicoanalyse komt uit het veelbesproken HRA-rekenmodel. De gemeente- en provinciebestuurders zijn dinsdag op het provinciehuis bijgepraat over deze nieuwe werkelijkheid.

Het zogenoemde HRA-model is een rekenkundig model dat op basis van kenmerken van een woning aangeeft hoeveel risico een huis loopt bij een aardbeving. Het model is gemaakt door de NAM. De uitkomsten van het rekenmodel worden gebruikt in de prioritering van de versterking. Het model geeft huizen het stempel verhoogd risico, licht verhoogd risico of geen verhoogd risico. Een huis met het hoogste risico zou als eerste aan de beurt zijn in de versterking.

Minder risico

Terwijl het aantal te inspecteren huizen stijgt, daalt het aantal huizen dat een verhoogd risico loopt. Dat komt onder meer omdat de gaswinning daalt en de kans op aardbevingen vermindert. Zo is de kans op een beving van 3.6 of hoger met twee procent gedaald.

Waarom de totale opgave toch stijgt, is omdat vorig jaar afgesproken is dat er pas huizen van de lijst afgehaald mogen worden nadat ze daadwerkelijk geïnspecteerd zijn. Er kunnen dus bij elke nieuwe risicoanalyse alleen maar extra huizen op de inspectielijst komen.

Zeker zijn

'We willen zeker zijn dat we geen gebouwen missen die mogelijk toch versterkt moeten worden, maar nu nog geen onderdeel zijn van de versterkingsopgave', zegt Kockelkoren.

Jaarlijkse update

Die jaarlijkse update van het rekenmodel is nodig omdat er steeds meer informatie bekend is over huizen. Het rekenmodel zegt nadrukkelijk nog niet of een huis ook echt versterkt moet worden. Daar blijft altijd een inspectie voor nodig.

Dit bericht is bijgewerkt met een reactie van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Lees ook:

- Dit gaan de aardbevingsgemeenten doen met 15 miljoen