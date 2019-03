Huiseigenaren bijgepraat over verduurzaming tijdens eerste sessie Groningen woont SLIM

Die vraag stond dinsdagavond centraal tijdens de eerste informatiebijeenkomst van Groningen woont SLIM.

Advies

De aftrap van Groningen woont SLIM was in het dorpshuis in Hoogkerk. Zo'n 50 huiseigenaren uit onder meer Hoogkerk, Leegkerk, Dorkwerd en de Buitenhof lieten zich voorlichten over het verduurzamen van hun woning.

De aanwezigen kregen advies over welke maatregelen zoal geschikt zijn om energie te besparen, zoals isolatie, ander glas, warmtepompen en zonnepanelen.

Belangrijkste argumenten

Financieel gewin blijkt voor veel aanwezigen een belangrijk argument om energiebesparende maatregelen te nemen. 'Maar ook comfort en het milieu spelen een rol', vertelt Klaas Jan Tillema van Groningen woont SLIM. 'Ik woon zelf in Loppersum dus voor mij is milieu een belangrijke overweging.'

CO2-neutraal Groningen

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. 'Dat betekent dat alle energie duurzaam is opgewekt', aldus Petra Hof van de gemeente Groningen. Ook wil de gemeente in 2035 alle wijken en dorpen van het aardgas af hebben.

Samenwerking

Het komende jaar krijgen 30 duizend woningeigenaren advies over het verduurzamen van hun woning. Groningen woont SLIM is een publiek-private samenwerking van onder andere de gemeente Groningen, Gasunie en Reimarkt: de winkel voor duurzaam wonen.

Wie een vrijblijvend advies wil kan hier een scan doen.

