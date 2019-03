'Verslagenheid is groot' bij De Lindenborg na overlijden leerling

De Lindenborg in Leek heeft leerlingen, ouders en verzorgers geïnformeerd over het overlijden van 6 vwo-leerling Remco Togtema uit Niekerk.

Remco overleed maandagavond aan de gevolgen van neuroblastoom, een zeldzame vorm van kinderkanker.

'Onverwacht en hard'

'Onze verslagenheid is groot', meldt de schoolleiding in de e-mail. 'Al lange tijd wisten wij dat Remco ongeneeslijk ziek was. Toch komt dit bericht onverwacht en hard binnen. Remco heeft zich naar eigen zeggen op school altijd heel fijn gevoeld, omdat hij door leerlingen en personeelsleden nooit als 'zieke jongen' werd behandeld.'

Inzamelingsactie

Remco volgde in 2013 een intensief behandelingstraject in Philadelphia in de Verenigde Staten. Hij was toen elf jaar oud. Om dit mogelijk te maken werd een grote inzamelingsactie gestart, waar duizenden mensen uit verschillende dorpen aan meehielpen. In totaal werd er 95.000 euro opgehaald.



Ruimte voor rouw

De schoolleiding meldt dat alle toetsen en overige schoolactiviteiten van 6 vwo en andere klassen doorgaan. Leerlingen van 6 vwo kunnen er wel voor kiezen om, gezien de omstandigheden, toetsen niet te maken. Deze kunnen dan op een later tijdstip worden ingehaald.

Leerlingen van klassen 1 tot en met 5 kunnen contact opnemen met hun coördinator wanneer zij niet in staat zijn om een toets te maken.

'Enorm verlies'

De Lindenborg heeft inmiddels samen met vrienden van Remco een speciale stilteruimte ingericht in de school. 'Wij realiseren ons dat dit voor alle betrokkenen een enorm verlies is en leven intens mee met de naaste familie en alle anderen die dit gemis moeten dragen', sluit de schoolleiding af in de e-mail.

