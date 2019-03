'Bedrijf stapt uit windmolenproject na bedreigingen' (update)

Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

Dreigbrief bezorgd

Bij de wegenbouwer werd een dreigbrief bezorgd, waarin staat: 'Dat wat U in 20 jaar heeft opgebouwd, gaan wij zorgvuldig afbreken en daar nemen wij alle tijd voor. Als u uw onderneming voort wilt zetten, stopt u de werkzaamheden voor windboeren en dat binnen één week. Zo niet? dan is uw onderneming niet meer levensvatbaar'.

'Wij zijn verzetsmensen'

Ook gedeputeerde Fleur Gräper ontving volgens de krant een dreigbrief. Die houdt verband met de aanleg van een windpark langs de N33 bij Meeden.

In die brief staat onder meer: 'In uw ogen zijn wij terroristen. Wij vinden van niet. Wij zijn verzetsmensen. Dat waren wij niet. We waren gewone burgers. Maar die zijn bedrogen door boeren en bestuurders. Wij gaan door tot de windparkplannen van tafel zijn, want wij realiseren dat wij zoveel te verliezen hebben dat we daardoor niets meer te verliezen hebben.'

Er werd onder meer mee gedreigd het verkeer op de zuidelijke ringweg in de stad Groningen 'in een nog grotere chaos' te veranderen. Ook het verkeer in de Randstad kan worden platgelegd, staat in de brief.

Dagblad van het Noorden schrijft dat de politie twintig rechercheurs op de zaak heeft gezet.

Asbest

Het protest tegen windmolens neemt de laatste maanden steeds extremere vormen aan. Onlangs lieten anti-windmolenactivisten op meerdere locaties asbest achter. Ook werden pamfletten opgehangen, waarin bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van windmolens aan de schandpaal worden genageld.

Onder meer bij het station van Delfzijl werd asbest achtergelaten. De politie heeft bewakingsbeelden online gezet van een fietser, die er mogelijk iets mee te maken heeft.

Ook het bedrijf uit Nieuw-Buinen werd bij de asbestdumping met naam genoemd. Al heette het toen nog geen Avitec, maar Hoornstra. Het deed toen aangifte.

'Buiten de democratische middelen'

Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën dat fel gekant is tegen het windpark noemt het 'acties die ver buiten de democratische middelen vallen'.

Hij zegt geen idee te hebben wie er achter zitten. 'Als ik dat wist, zou ik deze mensen daar op aanspreken en het melden bij justitie. Het is in volstrekte anonimiteit gebeurd. Ik heb geen idee waar het vandaan komt.'

'Eén ding weet ik wel: het komt uit de burgerij. Mensen die tot wanhoop gedreven tot dit soort dingen komen. Dan is de emotie soms overheersend en is de rede zoek. Wij begrijpen dat mensen in opperste wanhoop soms dingen doen waarvoor wij niet zouden kiezen.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Jan Nieboer

