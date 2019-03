Lopend Vuur: Winterbanden zijn in ons land een overbodige luxe

In landen waar ieder jaar veel sneeuw valt zijn die banden vaak verplicht. In Nederland is dat niet het geval.

Bij sneeuw en vorst blijven winterbanden langer zacht, waardoor de remweg korter wordt en je een betere grip op de weg hebt. De aanschaf van winterbanden is wel duur.

Zijn die banden in Nederland eigenlijk wel nodig? En hoe streng en langdurig zijn de Nederlandse winters? Hoe kijk jij aan tegen het gebruik van winterbanden?

Ons Lopend Vuur:



