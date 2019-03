Hoogleraar te voet naar Santiago voor het goede doel: 'Elk stapje is er één'

Pelgrims in Santiago de Compostella (Foto: ANP)

Komende maandag begint Conny van Ravenszwaaij aan een negen weken durende wandeltocht, die haar na 1200 kilometer in het Spaanse pelgrimsoord Santiago de Compostella brengt.

Dat doet de hoogleraar klinische syndromologie om geld in te zamelen voor onderzoek naar zeldzame chromosoomafwijkingen bij kinderen.

'Het is meer dan anderhalf miljoen stappen. Het lijkt bijna onhaalbaar, maar elk stapje is er één. Zo is het ook met doneren', zegt Van Ravenszwaaij.

Waar gaan de donaties naartoe?

Het geld dat ze inzamelt, wordt gebruikt voor een informatienetwerk dat wordt opgezet voor ouders van kinderen met afwijkingen van chromosoom 6. Een moeder van een kind met zo'n aandoening startte een facebookgroep voor lotgenoten en vroeg Van Ravenszwaaij om hulp.

'Ze zochten iemand die er onderzoek naar wilde doen, om al die informatie te analyseren en te interpreteren. Ik vond een student die dat wel wilde doen. Binnen no-time hadden we meer informatie dan beschikbaar was in de medische literatuur.'

'Het analyseren en interpreteren van die gegevens willen we graag slimmer doen, met een beter systeem.'

Duizenden varianten

Onder de noemer chromosoomaandoeningen vallen duizenden verschillende varianten, weet Van Ravenszwaaij.

'Het ene kind met een chromosoomaandoening kan je niet zomaar vergelijken met het andere, dat maakt het onderzoek ook zo ingewikkeld. Je moet heel veel informatie verzamelen, wil je iets zinvols kunnen zeggen tegen ouders.'