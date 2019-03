Boeing 747 geland op Groningen Airport Eelde: 'Wat een lang ding ja!'

Het gebeurt niet vaak dat een groot toestel van het formaat Boeing 747 landt op 'Eelde'. De vorige keer was een jaar geleden.

'Je voelde de wind echt'

'Hij vloog mooi over ons heen, je voelde de wind echt', zegt een van de vliegtuigspotters. 'We gaan ook wel eens naar Schiphol. Dat zoiets groots de lucht in kan... Machtig!'

'Het is een groot gevaarte', zegt een spotter die wat verderop staat vol bewondering. 'Hij vloog over me heen. Wat een lang ding ja!, dacht ik. Ik sta hier wel eens vaker te kijken, maar dat zijn meestal kleine vliegtuigen.'

Frisian Flag

Het toestel dat nu op het vliegveld landde, is in Nederland in verband met de grote internationale oefening Frisian Flag. Die wordt gehouden op vliegbasis Leeuwarden van 1 tot en met 12 april. In Leeuwarden kan het vliegtuig waarin militairen zitten echter niet landen, omdat daar de faciliteiten voor het toestel ontbreken.

