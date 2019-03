Lenie 't Hart is gescheiden van Karst van der M.

Lenie 't Hart, de oprichtster van de zeehondencrèche in Pieterburen, is gescheiden van de voor seksueel kindermisbruik veroordeelde Karst van der M..

'In februari is onze scheiding officieel uitgesproken en op papier gezet in het gemeentehuis van Schiermonnikoog', zegt 't Hart in De Telegraaf.

Drie bewezen zaken

Van der M. kreeg in 1990 zeven maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor drie bewezen zaken. In de zomer van dat jaar trouwde hij met Lenie 't Hart. Hij verklaarde dat hij daarna een nieuw leven had opgebouwd en dat er nooit meer misbruik had plaatsgevonden.

Ook misbruik in de crèche

Eind 2017 schreef weekblad Privé dat Karst van der M. ook kinderen heeft misbruikt op de zeehondencrèche in Pieterburen. Het zou gaan om kinderen tussen 7 en 15 jaar.

Van der M. maakte in de jaren tachtig en negentig onder meer jeugdseries voor de NCRV. Hij werkte onder andere aan de series De Zevensprong, Thomas & Senior en Kunst en Vliegwerk.

