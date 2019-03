Schiermonnikoog mag feest blijven vieren met Kallemooihaan (update)

Het Comité Dierennoodhulp had een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Schiermonnikoog en de organisatoren van het feest. De dierenactivisten vinden dat er sprake is van dierenmishandeling en dat er wetten overtreden worden.

Niet in strijd met de wet

De rechter vindt de activiteit niet in strijd met de wet omdat de haan vooraf door een dierenarts wordt onderzocht en gedurende het gehele evenement via cameratoezicht in de gaten wordt gehouden. Ook is er volgens de rechtbank voldoende beschutting, voedsel en water.

'Beschamende' uitspraak

Die uitspraak was echter tegen het zere been van Sandra van de Werd van Dierennoodhulp. 'Wij hebben een pluimveedeskundige in de arm genomen, die vastgesteld heeft dat de haan langdurige stress en angst heeft', zegt ze. Volgens haar is het een 'beschamende' uitspraak.

'De rechter heeft deze bevindingen niet overgenomen. Die denkt waarschijnlijk bij dierenmishandeling alleen aan schoppen en slaan. Maar dit dier kan geen kant op.'

Strijdbaar

Van de Werd is teleurgesteld in de uitspraak, maar blijft strijden tegen het evenement. 'Wij gaan net zo lang door totdat dit walgelijke en volstrekt nutteloze dierenmisbruik voor deze traditie ophoud te bestaan. We gaan kijken of we naar de Raad van State kunnen. Maar we weten nog niet of dit mogelijk is.'

