Huurders in Delfzijl betalen het meest aan lokale belastingen (bekijk ook jouw gemeente)

Hoeveel betaal je aan lokale belastingen als je een huishouden hebt met meerdere personen en je woont in een huurhuis? Met 1006 euro is dat in Delfzijl het hoogste van de provincie.

In heel Nederland hebben 21 gemeenten hogere van dit soort decentrale belastingen. Dat blijkt uit berekeningen van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

In het bedrag zitten de gemeentelijke belastingen, provinciale opcenten en de waterschapsbelasting.

Westerwolde goedkoopst

Ter vergelijking: in de provincie ben je in Westerwolde het goedkoopst uit in een huurhuis. De decentrale belastingen zijn daar in totaal 705 euro.

Dit verschil komt onder meer omdat Delfzijl (samen met Appingedam en Veendam) wel rioolbelasting voor huurders heffen, terwijl de andere Groningse gemeenten dat niet doen.

Tekst gaat verder onder kaart



Meerpersoonshuishouden in koopwoning

Als je in een koopwoning woont met meer dan één persoon, dan ben je in Loppersum het meeste kwijt in de provincie: voor alle gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen betaal je samen 1436 euro.

In Groningen is dit bedrag vooralsnog het laagste, met 1064 euro. Hier moet wel bij gezegd worden dat in Groningen de hoogte van de ozb nog niet bekend is. Datzelfde geldt voor de andere gemeenten die in 2019 zijn heringedeeld, Het Hogeland en Westerkwartier.

Bekijk hier hoeveel je dit jaar per type belasting moet betalen in jouw gemeente.