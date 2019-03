Rondje Groningen: Studeren? Even wachten nog!

Het is druk voor de ingang van de universiteitsbibliotheek (Foto: Linda Vidlund)

We nemen afscheid van een 747, eten een ijsje met Enzo Knol en de Formule 1 houdt ons weer bezig. En mocht je in 'de UB' willen studeren...dan moet je soms even wachten. Dat allemaal in dit Rondje!

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) IJsje met Enzo

'De mooiste dag van ons leven', zo omschreven Jayden en Leigh hun vlogdebuut. De broertjes uit Veendam kregen in de smiezen dat de vloggers Enzo Knol en Bas Baas in de buurt waren en zochten ze op. Niet zonder resultaat, want de vier gingen samen een ijsje eten bij McDonalds. (Vanaf 6:29).

2) Even wachten

Voordat je kunt studeren in de universiteitsbibliotheek moet je soms even wachten. Het museum ziet de stroom bezoekers liever naar een andere ingang gaan natuurlijk.

3) Broedseizoen

In De Onlanden is zo te zien een tamelijk productieve grauwe gans actief...

4) En weg is-ie...

Vliegtuigspotters liepen woensdagochtend uit voor de komst van een Boeing 747 naar Groningen Airport Eelde. Enkele uren later vertrok het toestel weer. Op het vliegveld genoten ze nog even na.

5) Maar wie zit er op de fiets?

Dat is wat wij ons dan weer afvragen.

6) Duidelijk herkenbaar

Wij weten gelijk om welk deel van het traject dit gaat...jij ook?

7) Bereik

De tweet van directeur VNO-NCW MKB Noord Ton Schroor over de Formule 1 is inmiddels meer dan 350 keer geretweet, kent meer dan 1.100 likes en er is meer dan honderd keer op gereageerd. Ook De Telegraaf pakt het mee.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Tot morgen!