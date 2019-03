Politie roept publiek op: 'Deel informatie over windmolendreiging, dit moet stoppen!' (update)

De politie is ervan overtuigd dat er mensen zijn die meer weten over de dreigbrief die is bezorgd bij wegenbouwer Avitec uit Nieuw-Buinen.

Naar aanleiding van de dreiging trekt het bedrijf zich terug uit de aanleg van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, langs de Gronings-Drentse grens.

Videoboodschap

'Tot op dit moment zult u misschien gedacht hebben: dat ga ik maar niet delen, anders krijg ik gedoe', zegt de politie in een videoboodschap, die via social media verspreid is.

'Maar gezien de strafbare feiten die gepleegd worden en de ernst en de omvang daarvan, willen we u nadrukkelijk verzoeken om deze informatie met ons te delen. Deze strafbare feiten, die moeten stoppen! We hebben elkaar daarbij echt nodig.'

Twintig rechercheurs op de zaak

Ook bij gedeputeerde Fleur Gräper is een dreigbrief bezorgd. Daarvan is aangifte gedaan, bevestigt de politie. Over de exacte inhoud van de brief wil de politie in het belang van het onderzoek niets zeggen.

Er is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgericht en er werken twintig rechercheurs aan het onderzoek, die ondersteund worden door nog eens zeventig agenten.

Het onderzoek richt zich ook op de asbestdumpingen die tegenstanders van windmolens eerder deden, onder meer bij het station van Delfzijl.

Volgens de politie is er veel angst om te praten. 'We lopen tegen een muur van zwijgen op', zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. De politie laat dan ook weten dat anonieme tips ook welkom zijn.

'Verschillende sporen'

Dat nu de hulp van het publiek is ingeroepen, wil volgens Fred van Dijk (sectorhoofd Drenthe van de politie) niet zeggen dat het onderzoek is vastgelopen.

'Nee, maar we zetten het onderzoek breed in. Er zijn verschillende sporen, maar u zult begrijpen dat we die niet met u delen. We hebben dit soort situaties vaker bij de hand gehad. Het kost capaciteit, maar daar vraagt het onderwerp ook om.'

'Dit gaat te ver'

Ook Van Dijk doet een beroep op mensen die mogelijk iets weten. 'Het gaat vaak om kleine, gesloten plattelandsgemeenschappen. Ik kan me voorstellen dat mensen niet staan te trappelen om informatie met ons te delen, als het mogelijk te maken heeft met iemand die ze kennen.'

'Maar we zijn nu in zo'n stadium terechtgekomen dat we nogmaals een dringend appèl doen op de mensen in het gebied om dat toch nog eens te heroverwegen. Dit gaat te ver, je ziet hier vormen van maatschappelijke ontwrichting. En dat gunnen we het gebied ook niet.'

