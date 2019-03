Stadjer vliegt de wereld over voor Formule 1: 'Ultieme jongensdroom'

Het gaat wat ver om 'm in één adem te noemen met Lewis Hamilton, Sebastian Vettel of Max Verstappen, maar net als deze Formule 1-coureurs, is ook Stadjer Alexander Krieb komend jaar op menig racecircuit te vinden. Zij het in een iets andere rol.

Voor een omroep uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) werd Krieb vorige week gepolst of hij tijdens diverse races op locatie filmpjes wil monteren. Gesneden koek voor de Stadjer, die dit in het dagelijks leven ook doet voor onder meer RTV Noord en RTV Drenthe. Daarnaast is hij een fervent liefhebber van Formule 1.

Stuiteren

'Dit is een ultieme jongensdroom die uitkomt', vertelt Krieb. 'Vorige week donderdag hoorde ik dat het definitief doorging en sindsdien ben ik zenuwachtig, non-stop aan het stuiteren en lach ik van oor tot oor.'

Dat de omroep uit de VAE juist bij Krieb uitkwam, verbaasde hem zelf ook. 'Ik was er helemaal niet op voorbereid. Regisseur Paul van Koelen, waar ik vaker mee samenwerk bij diverse omroepen, belde mij plotseling met de vraag of ik komend jaar wat te doen heb in de weekenden.'

Toen de regisseur vervolgens vroeg of Krieb zin had om de wereld met hem rond te reizen om formule 1-wedstrijden te volgen, stond de editor even helemaal perplex. Maar het bevestigende antwoord liet niet lang op zich wachten.

Videomontage

'De eerste grand prix wordt Monaco (van 23 tot 26 mei, red.), daarna volgen ook Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Singapore, Japan, de Verenigde Staten en Brazilië nog', somt hij op. Krieb gaat zich bezighouden met de videomontage van onder meer interviews met de coureurs, teambazen en achtergronditems.



Eén biertje in Monaco bestellen en het saldo zakt alweer flink Alexander Krieb - Editor

Ook financieel gezien legt de klus van de oliestaat Krieb geen windeieren. 'Al ben ik vooral blij dat ik het kan combineren met mijn vaste baan bij RTV Drenthe en mijn freelancewerk bij RTV Noord. Dit past perfect. Maar één biertje in Monaco bestellen en het saldo zakt alweer flink', besluit hij lachend.