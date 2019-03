Financiële opvoeding: 'Liever nu met tien euro de mist in dan later met tienduizend'

Door Monica ten Hoove

Bijna vier van de tien mbo'ers heeft een schuld en zo'n vijftien procent van de mbo-scholieren vindt dat hij een financieel probleem heeft. Dat komt zeker ook doordat in het huidige leenstelsel studeren betekent dat je schulden maakt.

Driekwart van de hbo-studenten heeft een studieschuld. En die schuldenlast groeit verder want de gemiddelde studieschuld zal door het nieuwe leenstelsel stijgen naar 21 tot 24 duizend euro.

Een ton schuld

Een deel van de studerenden heeft meer dan vijftigduizend euro schuld. Soms hoor je zelfs bedragen boven de ton. Dat bedrag kan zo groot worden door maximaal te lenen en maximaal lang over een studie te doen.

Geen financiële opvoeding

Tel daarbij op dat een groot deel van de jeugd geen financiële educatie krijgt. Bovendien lijkt het erop op dat de geldregelhekel groeit; daar lijd je aan wanneer je een hekel hebt aan het regelen van financiële zaken. Wat betekent dat voor de financiële toekomst van jongeren?

Het lijkt erop dat de geldregelhekel groeit Monica ten Hoove

Ik zie nu al voorbeelden van hoe het mis kan gaan. Dertigers die op de blaren moeten zitten vanwege hun financiële gedrag de jaren ervoor. Een huis kopen met een grote studieschuld is vaak niet mogelijk. Tegelijkertijd verdienen ze vaak te veel voor de sociale huur.

Nauwelijks leefgeld

Dat betekent dat ze in de particuliere sector moeten huren met als gevolg een maandelijkse huur rond de duizend euro. Daarnaast gaat er vijfhonderd euro per maand naar het aflossen van de schuld. Soms blijft er nauwelijks geld over om van te leven. Vaak hebben ze minder te besteden dan in hun studententijd.

Goed onderlegd

Helaas kunnen we momenteel weinig aan het leenstelsel veranderen. We kunnen hooguit bij de volgende verkiezingen op andere partijen stemmen. Wat we wel kunnen doen is de jongeren van nu financiële educatie geven. Uit cijfers blijkt dat jongeren die financieel goed zijn onderlegd, later minder snel in financiële problemen komen.

Ga je als ouders nonchalant met geld om, dan is de kans groot dat je kinderen dat overnemen Monica ten Hoove

Financiële opvoeding begint bij de ouders en al veel eerder dan je denkt. Het is voor veel ouders een lastige kwestie. Aan de ene kant wil je je kind alles geven maar dat is juist niet verstandig.

Pijler

Zakgeld geven wordt vaak genoemd als belangrijke pijler in de financiële opvoeding. Zakgeld geven is zeker goed, maar het voorbeeld dat de ouders geven heeft veel meer invloed. Hoe ga jij met geld om? We leren door wat we zien, horen en meemaken.

Op orde

Wanneer je als ouders nonchalant met geld omgaat is de kans groot dat je kinderen dat overnemen. Wanneer jij elke maand spaart is de kans groot dat je kinderen dat ook gaan doen. Zorg daarom allereerst dat je je eigen financiën en financiële kennis goed op orde hebt.

Hoe zorg ik dat mijn kinderen later goed met geld omgaan. Mijn tips:

– Doorbreek het taboe en praat openlijk over geld. Over welke keuzes je moet maken. Over waarom je kind iets wel of niet krijgt, over wat alles kost. Hou het positief.

– Geef het goede voorbeeld. Zorg dat je eigen kennis op orde is en maak bewuste keuzes. Hiervoor heb je inzicht nodig in je eigen financiën. Niet het leukste om te doen, maar het helpt jou en je kinderen, nu en in de toekomst. Motiveer je kind ook om zich te verdiepen in financiële zaken. Zeker rond de tijd dat hij of zij achttien wordt.

– Begin vanaf zes jaar met zakgeld en vanaf twaalf jaar met kleedgeld. Spreek duidelijk af wat ze daarvan moeten kopen en Op = op! De grootste valkuil is dat je ze dan wat extra's geeft. Laat je kind fouten maken. Liever nu met tien euro de mist in dan over twintig jaar met tienduizend euro.

– Leer kinderen vanaf jonge leeftijd keuzes maken. Dat kan met koekjes of snoepjes. Eerst oud speelgoed verkopen voordat hij nieuw speelgoed kan kopen.

– Stimuleer sparen. Stel samen een spaardoel, zorg voor een leuke spaarpot of geef een spaarbonus.

Monica ten Hoove is financieel coach en eigenaar van Cijfers & Centen. Ze helpt ondernemers, werkgevers en particulieren om financiële rust te vinden. Contact: info@cijfersencenten.nl