Autocross Winsum kan misschien toch doorgaan (update)

Er is hoop dat de autocross in Winsum toch tijdens het hemelvaartweekend kan doorgaan.

AutoSport Groningen heeft een positief gesprek gehad met de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland.

Vergunning

De autocross kon niet doorgaan omdat de juiste vergunning ontbrak. De vereniging zou te laat geïnformeerd zijn over de juiste procedures. Er zou niet genoeg tijd zijn voor een drie maanden durend natuuronderzoek dat de provincie vereist.

Omdat het evenement in weidevogelgebied plaatsvindt, is zo'n ecologisch onderzoek nodig.

Oogje dichtknijpen

Maar de cross kan dit jaar waarschijnlijk worden gedoogd bleek tijdens het gesprek dinsdagmiddag.

'Het leek op weinig uit te draaien omdat het voor ons belangrijk is dat de eerste race op Hemelvaartsdag door kan gaan. Uiteindelijk blijkt het er toch een kleine mogelijkheid om de cross te houden', vertelt Jasper van den Berg, bestuurslid bij AutoSport Groningen. Jaarlijks organiseert de vereniging vier racewedstrijden.

Toch doorgaan

Als de eerste resultaten van het ecologisch onderzoek positief zijn kan de cross toch georganiseerd worden. Een deel van het onderzoek kan dan tijdens de cross worden gedaan.

'Volgens het onderzoeksbureau dat wij hebben ingeschakeld, is er ook onderzoek nodig tijdens een evenement. Om dan juist goed de effecten van zo'n evenement op de omgeving in kaart te brengen', zegt Van den Berg. De komende dagen zijn er gesprekken tussen de provincie en het onderzoeksbureau.

Gebrekkige communicatie

De vereniging vond dat de gemeente gebrekkig communiceerde. 'Daar hebben we even over gesproken. Maar het heeft volgens ons weinig zin om met modder te gooien.'

'Wij willen gewoon die vier wedstrijden organiseren. We hebben nog twee maanden de tijd en dan moeten we werken aan een constructieve oplossing.'

Blijdschap

'Dit is goed nieuws. Eindelijk weer een beetje licht aan het einde van de tunnel en dat hadden we ook wel nodig', zegt Van den Berg. Hij is blij dat er nu aan een oplossing wordt gewerkt. 'Maar het is nog geen tijd om de polonaise te lopen.'

Reactie gemeente en provincie Groningen

De gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen laten weten dat er inderdaad een positief gesprek is geweest.

'Een ontheffing voor wetenschappelijk onderzoek waar de autocross naar verwijst is een heel uitzonderlijke mogelijkheid die wij niet iedere week aan de orde hebben. Inmiddels hebben wij contact gehad met het onderzoeksbureau dat de autocross heeft ingeschakeld en uitgelegd welke voorwaarden er verbonden zijn aan zo'n ontheffing voor wetenschappelijk onderzoek', laat een woordvoerder van de provincie weten. De mogelijkheden om de cross toch door te laten gaan worden nu dus onderzocht.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van de gemeente en provincie.

