Hondenbelasting alleen in Het Hogeland afgeschaft, Groningen nog steeds het duurst

Van de dertig gemeenten in Nederland die de hondenbelasting dit jaar hebben afgeschaft is Het Hogeland de enige Groningse gemeente.

Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Van de voormalige gemeenten van Het Hogeland was Bedum in 2018 de enige die een hondenbelasting had van ruim 72 euro. De Marne, Eemsmond en Winsum kenden al geen hondenbelasting.

Maar ook de inwoners van de oude gemeente Bedum hoeven nu dus geen hondenbelasting meer te betalen.

Groningen het duurst

In Stad betaal je nog steeds de hoogste hondenbelasting van het land, namelijk 124,80 euro.

