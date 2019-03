Abiant Lycurgus en entertainmentbedrijf bundelen krachten tegen Delfzijlster zakenman

Beide partijen zijn financieel gedupeerd door Rob en zijn failliet verklaarde bedrijf Stadtlandet BV. In totaal eisen ze een bedrag van ruim 60.000 euro van de ondernemer.

Geldschieter en technisch manager

Lycurgus krijgt ongeveer 30.000 euro van Rob, die behalve geldschieter ook technisch manager van de club was. Hij financierde de komst van de Australische volleyballer Jacob Guymer.

Lycurgus schoot de bedragen voor. Volgens afspraak zou Rob het geld daarna naar de club overmaken. In ruil daarvoor werden logo's van het bedrijf van Rob in de thuishal getoond op het veld en op shirtjes.

Na de eerste paar bedragen stopten de betalingen. De rechter heeft Lycurgus al in het gelijk gesteld, maar een deurwaarder is al maanden tevergeefs bezig het geld bij Rob te innen.

Krachten bundelen

Entertainmentbedrijf BPM Bookings, dat door Rob werd ingehuurd rond de thuiswedstrijden van de Groningse volleybalclub, eist ongeveer hetzelfde bedrag. 'Samen hopen we sterker te staan', zegt Wim Wolfs namens het bestuur van Lycurgus.

Beide partijen betalen ieder de helft van de proceskosten. Mocht Rob met geld over de brug komen, wordt dat bedrag naar rato verdeeld. Op 30 april is de zitting.



Mijn vertrouwen dat ik het geld ga krijgen is redelijk verdampt Sander Vos - Yspeert Advocaten

Ton voor de curator

Ook curator Sander Vos van het Groningse Yspeert Advocaten wacht op geld van de zakenman. Hij begeleidde vorig jaar het faillissement van Rob's bedrijf Stadtlandet BV, aangevraagd door een Gronings hoveniersbedrijf dat door Rob en zijn bedrijf gedupeerd was.

'Als we niet tot afspraken komen, gaat het om het totale faillissementstekort', geeft Vos aan. 'Het totale bedrag is 100.000 euro. Mijn vertrouwen dat ik het geld ga krijgen is redelijk verdampt.'

'Op mijn laatste voorstellen wordt nauwelijks gereageerd. Afspraken worden niet nagekomen. Ik wil Rob nog een kans geven, maar ik sluit niet uit dat ik op een gegeven moment ook stappen ga ondernemen.'

Niet zeldzaam

Toch is de kwestie rond de Delfzijlster zakenman min of meer business as usual, zegt Vos: 'Als curator maak ik dit soort dingen vaker mee, het verhaal achter het faillissement en de rol van Rob is zeker niet zeldzaam.'

Rob en zijn waren woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

