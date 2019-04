1-april grappen in Groningen: Fietsbelasting, Ponypark Pieterburen en meer

De kerk in Engelbert verandert in een sporthal (Foto: MEER-dorpen)

Het is het weer zover: 1 april. Het is exact 447 jaar geleden dat Alva Den Briel verloor aan de watergeuzen. Mede vanwege die gebeurtenis mogen er weer grapjes gemaakt worden.

Hieronder een overzicht van Groningse 1 april-grappen die we tot nu toe zijn tegengekomen.

Dit artikel publiceerden we vorige week al, maar we werken hem vandaag 1 april bij met nieuwe grappen die opduiken.



1 april, fietsbelasting in je gemeente

Volgens de Groninger Gezinsbode gaat de gemeente Groningen fietsbelasting invoeren. De krant denkt dat er voor elke fiets straks 2,50 euro per maand betaald moet worden. Komende maandag (1 april) moet de registratie van alle fietsen starten.

Gemeentewoordvoerder Jan Dinsan speelt het spel met de Gezinsbode mee. 'We gaan het verbieden om zo maar overal je fiets neer te zetten. Nieuwe gratis stallingen die betaald worden door de te heffen fietsbelasting.'

Jan Dinsan is overigens een ambtenaar die in de afgelopen drie jaar slechts drie keer gewerkt heeft. Enkel in aanloop naar 1 april.



Niet iedereen heeft direct door dat het om een 1 aprilgrap gaat.



1 april, sporthal in je kerk



De MEER-dorpen (Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan) willen de sportfaciliteiten in het dorp Engelbert moderniseren en uitbreiden. Om de plannen te presenteren nodigt de Belangenvereniging MEER-dorpen aanstaande maandag (1 april) iedereen uit in de kerk in Engelbert.

Voor de gelegenheid wordt de kerk verbouwd. Er zal een basketbalring worden opgehangen met daaronder een handbaldoel. Ook zal de vloer van het koor een tijdelijke parketvloer krijgen. De Belangenvereniging verbouwt de kerk om iedereen tijdens de inloop aanstaande maandag de gelegenheid te geven om vrije worpen of strafworpen te proberen.

1 april, discodansen in je blote bil

Aanstaande maandag (1 april) je mobiele telefoon meenemen naar Club Kiwi om lekker foto's te schieten van discodansende mensen gaat niet. De Club beweert namelijk dat er aanstaande maandag (1 april) een Nudisten disco is. 'Dresscode: NAAKT!'

Club Kiwi vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en dat meerdere mensen hebben aangegeven dat ze een 'Nudistendisco' missen in Groningen. Club Kiwi is de minste niet en springt aanstaande maandag (1 april) in dat gat.

1 april, rode zwaailichten op je ambulance

UMCG Ambulancezorg gaat vanaf begin volgende maand (1 april) de ambulances niet alleen voorzien van een Amerikaanse sirene, maar ook krijgen de ambulances rode zwaailichten.

De ambulancedienst hoopt op een verbetering van zichtbaarheid in het verkeer.



1 april, vrouwennamen in je telefoonalfabet

Een groep vrouwen beweert deze maandag te gaan demonstreren op de Grote Markt in de stad. Het nog maar net opgerichte Feministisch Studentengenootschap Groningen gaat demonstreren vóór meer vrouwennamen in het telefoonalfabet. Volgens de vrouwen moet het ABC dus niet Anton, Bernhard, Cornelis zijn, maar Antoinette, Berta en Cornelia.

1 april, EDC start met een glijmiddel-haven

De vraag naar glijmiddel is zo groot, dat de Veendamse seksgroothandel EDC start met de productie en distributie van glijmiddel in een eigen haven, direct aan het A.G. Wildervanckkanaal in de plaats. Zouden daar echt drie silo's met 50.000 liter glijmiddel komen - of toch niet?

1 april, sporten met je viervoeter

Sportschoolketen BigGym kondigt een nieuwe abonnementsvorm aan: BigDog. Met het nieuwe abonnement kunnen honden tijdens de training van hun baasjes zelf 'sporten' in een speciaal ingerichte sportruimte, meldt het bedrijf. De proef met het abonnement start 'begin april'.

1 april, Ponypark Pieterburen

Kijk aan. 'Nu kun je naast zeehonden ook pony's zien in Pieterburen in ons nieuw te openen ponypark! Op ons achter terrein zal binnenkort de eerste pony haar onderkomen krijgen en we willen iedereen uitnodigen om te komen helpen met het klaar maken van haar stal. Wil jij een paar uurtjes komen helpen? Je bent maandag van harte welkom om ons team te versterken tussen 14:00-16:00 uur! We gaan met elkaar de stal aankleden en pimpen!'

1 april, Martin Drent ook speler bij GOMOS

Eind vorig jaar werd al bekend dat ex-FC Groningen cultheld Martin Drent volgend seizoen de nieuwe trainer van GOMOS gaat worden, maar na een aantal gesprekken is afgesproken dat Drent ook als speler gaat fungeren bij het eerste elftal. Mooi meegenomen voor GOMOS natuurlijk, nadat hij 400 wedstrijden in het betaald voetbal bij BV Veendam, FC Groningen en FC Emmen. Een reageerder ziet in hem een prima spits voor het vierde elftal.

1 aril, de koeien geven chocolademelk

Melkveebedrijf Meijer in Blijham werkt vanaf maandag volgens een 'compleet nieuw concept'. Ze gaan dan cacaobonen meevoeren aan de koeien in de wetenschap dat ze chocolademelk gaan geven. Ook zouden met de melk andere producten gemaakt kunnen worden: chokaas, cacaoboterm chocoslagroom, etc. Als de koeien nu maar geen buikpijn krijgen.

1 april, stoeptegels terug in de tuin

Door tegels uit tuinen te halen, heeft het voortuinenproject van o.a. het wijkbedrijf al veel tuinen in Selwerd een stuk groener gemaakt. In plaats van de tegels kwam er mooie beplanting en of een mooie graszode. Hierdoor voelen vogels en insecten zich weer meer thuis in Selwerd, wordt het minder heet en kan regenwater beter opgenomen worden.

Nu zit het Wijkbedrijf met een flinke stapel tegels. Bewoners uit Selwerd die graag tegels willen voor in hun tuin kunnen deze maandag bij het wijkbedrijf ophalen.

