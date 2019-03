Behoren ongelukken met mestputten tot het verleden dankzij deze boer?

Een val in een mestput of -kelder kan de dood tot gevolg hebben. Ook in onze provincie zijn er dergelijke incidenten geweest, met een tragische afloop. Als het aan Peter van Dijk uit Aduard ligt, behoren die ongelukken tot het verleden.

Hij ontwierp een beweegbaar rooster dat over een mestput gezet kan worden. 'Het is op afstand te openen en sluit automatisch weer als de mesttank weggaat', legt hij uit.

Patent op agrarische oplossingen

Dat juist Van Dijk deze agrarische noviteit ontwierp, is niet helemaal toevallig. Hij heeft een verleden bij een landbouwkundig onderzoeksinstituut. 'Ik heb veertig jaar lang apparatuur ontworpen voor onderzoeken, vooral voor akkerbouw. Onderzoekers vroegen of ik iets kon maken en wat dat kostte, ik bedacht vervolgens oplossingen.'

De agrariër kwam op het idee voor de uitvinding toen zijn buurman vroeg of hij misschien een oplossing wist om mestputten veiliger te maken. 'Bij mijn buurman op het erf kun je boerengolf spelen en worden kinderfeestjes georganiseerd. Dat houdt in dat hij de hele boel moet afsluiten als er met mest gereden wordt.'

Het is sowieso geen pretje om in de stront te zwemmen Peter van Dijk - Agrarisch ontwerper

Zijn buurman was niet de enige die al langere tijd riep om een veiligere situatie. Andere veehouders uit de buurt zaten met hetzelfde dilemma. Dat zette de agrarische ontwerper aan het denken.

Gapend gat

'In zo'n mestput (een gat van ongeveer een vierkante meter in de grond, red.) kan een hond vallen, of nog erger', gaat Van Dijk verder. 'Het is sowieso geen pretje om in de stront te zwemmen. Een gapend gat op een boerenerf levert nou eenmaal gevaar op. Een kind kan met een bal spelen, de bal achterna rennen en de mestput over het hoofd zien. Dat is gewoon onveilig.'

'Je moet zorgen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan, zonder dat er iemand toezicht heeft', vindt Van Dijk. In het ontwerpproces om zo'n mestput goed af te sluiten kwam de oplossing met een automatisch sluitend rooster als beste oplossing uit de bus.

'Klaar om te leveren'

'Ik heb nu één rooster klaar', vertelt de agrarische ontwerper. Andere veehouders die ook graag gebruik van zo'n rooster maken, kunnen bij hem aankloppen. 'Als de bestellingen komen, gaan we bouwen. Vanaf nu ben ik klaar om te leveren', besluit hij trots.

