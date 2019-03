Melkfabriek krijgt tweede leven als slagerij

De voormalige melkfabriek in Laude (Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

De voormalige melkfabriek in Laude heeft een nieuwe bestemming. De eigenaren van natuurslagerij De Woeste Grond nemen er hun intrek in.

De slagerij was tot vorig jaar gevestigd in Musselkanaal, maar het pand werd toen getroffen door de grote brand in het centrum. Sindsdien werken de slagers vanuit het slachthuis in Hardenberg.

Restauratie

De voormalige melkfabriek uit 1938 is sinds begin vorig jaar in handen van de stichting BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed.

De nieuwe eigenaar is druk bezig met de restauratie van de monumentale fabriek. De opknapbeurt gebeurt in verschillende fases, die bij elkaar enkele jaren in beslag nemen.

