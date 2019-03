In Kruisweg balen ze van tulpendief: 'Alweer is het raak!'

Tulpenkweekster Karianne Kamstra uit Kruisweg baalt. Ze verkoopt haar tulpen in een onbewaakt kraampje aan de weg, maar al meerdere keren zijn er bloemen gestolen en is het geldkistje leeggeroofd: 'Alweer is het raak!'

De laatste diefstal was op zondag 17 maart. 'De dader heeft toen het kistje opengebroken en is in vijf minuten drie keer teruggekomen om ook de tulpen te stelen', aldus Kamstra.

'De lol gaat ervan af zo. Maar we willen mensen juist de mogelijkheid geven om tulpen te kopen.'

Vaker diefstal

Volgens haar zijn er in hetzelfde weekend ook bij andere kraampjes aan de weg geld en goederen gestolen.

'Even verderop in Molenrij was er ook diefstal bij iemand die viooltjes aan de weg verkoopt. Waarschijnlijk was dit dezelfde dader. Er zijn dat weekend ook auto's opengebroken', vertelt Kamstra.

Camerabeelden

Kamstra heeft het idee dat het vaker gebeurt. 'In februari was het ook al raak. We hebben besloten om toen een camera te plaatsen. We hebben de dader heel herkenbaar op beeld.'

Die beelden heeft Kamstra overhandigd aan de politie. Ze heeft aangifte gedaan. Op Facebook doet ze ook een oproep aan mensen die mogelijk iets gezien hebben en tips kunnen geven.