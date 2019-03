Geen hertelling van stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen

Er komt definitief geen hertelling van de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Partij voor de Dieren en de PVV probeerden woensdagmiddag een hertelling af te dwingen in Provinciale Staten.

Afgelopen maandag kregen de twee partijen ook al nul op het rekest bij het Centraal Stembureau.

Waarom vraag om hertelling?

De Partij voor de Dieren liep in de verkiezingsuitslag op 37 stemmen een restzetel mis. De PVV had geen vertrouwen in de verkiezingsuitslag en wilde vooral kijken naar de ongeldig verklaarde stemmen.

