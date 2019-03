Oldambtsters maken kennis met hun nieuwe achthonderd meter lange trots

De achthonderd meter lange fietsbrug moet Winschoten met Blauwestad verbinden.

Zodra de brug helemaal af is, doopt de gemeente Oldambt de brug om tot Pieter Smitbrug, als eerbetoon aan de op 10 april 2018 overleden burgemeester.

Betere verbinding

De brug is belangrijk voor de regio. Steeds meer mensen kopen een woning of een kavel in Blauwestad, maar de verbinding met bijvoorbeeld Winschoten is slecht. Via de brug kunnen inwoners binnen enkele minuten heen en weer fietsen.

Anita Loonstra woont al 12,5 jaar in Blauwestad en is blij dat er nu eindelijk een begin wordt gemaakt met de aanleg. 'Wij gingen hier destijds heen met het idee dat het een bloeiend gebeuren zou worden. En dat is het nu niet. Destijds werd ons al een brug beloofd.'



Een animatie van de toekomstige brug. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Pieter Smit

Direct na het overlijden van Smit, kwamen van alle kanten uit de samenleving geluiden dat de loop- en fietsbrug vernoemd moet worden naar de burgemeester. Locoburgemeester Laura Broekhuizen zei destijds bij een inloopavond: 'Het gaat 'Het gaat vanavond meer over de naam van de brug dan over wat je er van vindt.'

Na de zomer

De brug bestaat uit vier brugdelen: over het Winschoterdiep, de snelweg A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer.

De brug krijgt een energiearme aandrijving, slagbomen van biocomposiet (geproduceerd uit natuurlijke grondstoffen) en uitkijkpunten gemaakt van volledig gerecycled beton.

Na de zomer start de bouw van de brug.

