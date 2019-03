Kun je straks wonen in het voormalige Delfzicht Ziekenhuis?

Vastgoedontwikkelaar Breadstone in Baarn heeft het terrein van het voormalige Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl gekocht.

De nieuwe eigenaar onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn met het oude ziekenhuis.

'Gezien de bedrijvigheid en de ontwikkeling van fabrieken in het gebied, ontstaat er een huisvestingsprobleem voor werknemers. Wij kijken daarom naar woonopties', zegt Maxim Ruitenbeek van Breadstone.

Sloop of behoud?

Of het dan gaat om permanente of tijdelijke bewoning - de zogenaamde short stay - is nog niet duidelijk. Ook weet het bedrijf nog niet of het voormalig hospitaal blijft staan of gesloopt wordt. 'We houden alle opties nog open. We hopen zo snel mogelijk concrete plannen te hebben.'

Breadstone heeft meerdere panden in handen in Delfzijl. Voor een oud kantoorpand in het centrum van de Havenstad heeft het onlangs een vergunning gekregen om short stay wonen toe te staan. Of dat ook gaat gebeuren weet eigenaar Breadstone nog niet.

